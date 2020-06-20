Бездействие президента Украины Владимира Зеленского в вопросе предъявления реального обвинения своему предшественнику Петру Порошенко обеспечивает ему дальнейшее падение рейтинга. Об этом замдиректора Украинского института политики Кирилл Молчанов сказал в интервью изданию Украина.ру 19 июня

Гожый: Зеленский может уйти раньше срока, но пока это выгодно только Порошенко © Facebook, Андрей Гожый

По словам Молчанова, текущий процесс не только не обрушил рейтинги Порошенко — они даже немного подросли благодаря разочаровавшимся в «Голосе» и ВО «Свобода». Тем не менее, согласно оценкам эксперта, больше 10-15% поддержки экс-президент набрать не сможет.

«У Зеленского рейтинг будет падать, потому что все видят, насколько слабы действия президента. Зеленский действительно абсолютно слабый президент, который напоминает [третьего президента Украины] Виктора Ющенко, и он не может даже навести порядок и ответить на те оскорбления, которые ему шлют Порошенко и его побратимы. Рейтинг дальше будет снижаться», — сказал политолог.

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