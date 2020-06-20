Ранее суд по избранию меры пресечения для Порошенко в деле о незаконном приказе, побудившем действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий, перенесли на 1 июля. При этом в отношении экс-гаранта открыто еще почти два десятка дел, в том числе о госизмене, которые не расследуются.
По словам Молчанова, текущий процесс не только не обрушил рейтинги Порошенко — они даже немного подросли благодаря разочаровавшимся в «Голосе» и ВО «Свобода». Тем не менее, согласно оценкам эксперта, больше 10-15% поддержки экс-президент набрать не сможет.
«У Зеленского рейтинг будет падать, потому что все видят, насколько слабы действия президента. Зеленский действительно абсолютно слабый президент, который напоминает [третьего президента Украины] Виктора Ющенко, и он не может даже навести порядок и ответить на те оскорбления, которые ему шлют Порошенко и его побратимы. Рейтинг дальше будет снижаться», — сказал политолог.
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