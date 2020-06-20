Эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов рассказал в интервью изданию Украина.ру 19 июня, почему на Украине дела в отношении экс-президента Петра Порошенко сознательно тормозятся

Порошенко неосуждённый. Как суд превратился в фарс © REUTERS, Gleb Garanich

Попов отметил, что по сути Порошенко предъявлено наиболее «безопасное» подозрение, по которому суд вряд ли выберет вообще какую-то меру пресечения.

«Для чего это сделано? Возможно, эти дела еще при Порошенко сознательно тормозятся на уровне Бюро расследований, которое отвечает за это дело. С моей точки зрения, Зеленскому не нужна комедия, при которой Порошенко будет героем и обвинения развалятся. Допустим, он не хочет его сажать. Возможно, что будет вялотекущий процесс. Но вполне возможно, что даже на уровне среднего звена, которое должно формулировать дела, не хотят и такого варианта», — сказал политолог.

Он не исключил, что ответственные за ведение дел против Порошенко ждут смены власти.

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