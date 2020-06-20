Украинские власти боятся выступать против радикальной части общества. Об этом эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов сказал в интервью изданию Украина.ру 19 июня

Кто стоит за спиной у Стерненко. Правые радикалы на службе «соросят» Сергея Стерненко под домашний арест. Он порвал текст решения и организовал со сторонниками шествие по центру Киева. Радикалы угрожали главе МВД Арсену Авакову, оскорбляли руководительницу Госбюро расследований Ирину Венедиктову и президента Владимира Зеленского.

По словам Попова, ответ на вопрос, почему власть позволяет это, кроется в одном из интервью главы Офиса президента Андрея Ермака, в котором он объяснил неудачу с Национальной платформой примирения с Донбассом тем, что «общество было против».

«Одно дело, если бы он сказал, что против этого выступает часть общества, и мы не хотим его раскалывать. Здесь еще можно было бы спорить. А тут он прямо говорит, что общество — это вон та радикальная часть, которая не приемлет компромиссов. Естественно, героем такого общества является Стерненко», — сказал эксперт.

В данном случае, по его словам, власти также не решились идти против тех, кого они вписали в это «общество».

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.