Публикация статьи президента РФ Владимира Путина о причинах Второй мировой войны означает, что отныне Россия готова защищать свои интересы в этих спорах. Об этом ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский сказал в интервью изданию Украина.ру 19 июня

Урок истории от Владимира Путина. Статья президента РФ о Второй мировой войне © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

По словам Неменского, Россия долгое время не принимала новые реалии, а именно то, что в центре международного противостояния оказались трактовки истории, в частности, истории Второй мировой войны. Тем самым РФ себя обезоруживала, отметил эксперт.

«По инициативе Путина Россия как бы обрела свой голос в международных дискуссиях на эту тему. Статья Путина свидетельствует о том, что президент хорошо понимает политическую значимость сегодняшних дискуссий о Второй мировой войне, понимает смысл противостояния в области исторической политики. Это значит, что политика России в этой области меняется. Россия начинает занимать более активную позицию и готова защищать свои интересы», — сказал он.

Неменский обратил внимание, что президент РФ называет победу в войне не «победой над Германией и ее союзниками», а «победой над нацизмом», что актуально на фоне рецидива межрасовых конфликтов в США и Европе.

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