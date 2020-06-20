В полночь 19 июня на сайте Кремля была опубликована статья российского лидера, в которой он назвал истинные причины начала Второй мировой войны.
По словам Неменского, Россия долгое время не принимала новые реалии, а именно то, что в центре международного противостояния оказались трактовки истории, в частности, истории Второй мировой войны. Тем самым РФ себя обезоруживала, отметил эксперт.
«По инициативе Путина Россия как бы обрела свой голос в международных дискуссиях на эту тему. Статья Путина свидетельствует о том, что президент хорошо понимает политическую значимость сегодняшних дискуссий о Второй мировой войне, понимает смысл противостояния в области исторической политики. Это значит, что политика России в этой области меняется. Россия начинает занимать более активную позицию и готова защищать свои интересы», — сказал он.
Неменский обратил внимание, что президент РФ называет победу в войне не «победой над Германией и ее союзниками», а «победой над нацизмом», что актуально на фоне рецидива межрасовых конфликтов в США и Европе.
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