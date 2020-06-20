С исторической точки зрения статья президента РФ Владимира Путина о причинах начала Второй мировой войны представляет адекватную картину произошедшего, хотя не такую глубокую, как хотелось бы. Об этом директор фонда «Историческая память» Александр Дюков сказал в интервью изданию Украина.ру 19 июня

Урок истории от Владимира Путина. Статья президента РФ о Второй мировой войне © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Если говорить об исторической составляющей, то она вполне адекватна. Все акценты, все события, которые указаны в статье, подтверждаются современной историографией. Я уверен, что практически любой историк, которого можно будет спросить, с основными тезисами согласится. Разумеется, если этот историк не будет демонстрировать историческую пристрастность», — сказал Дюков.

По его мнению, много «интересных вещей» оказались за рамками статьи, но принципиальные тезисы, обсуждаемые историками, были обозначены.

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