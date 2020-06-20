В полночь 19 июня на сайте Кремля была опубликована статья российского лидера, в которой он назвал истинные причины начала Второй мировой войны.
«Если говорить об исторической составляющей, то она вполне адекватна. Все акценты, все события, которые указаны в статье, подтверждаются современной историографией. Я уверен, что практически любой историк, которого можно будет спросить, с основными тезисами согласится. Разумеется, если этот историк не будет демонстрировать историческую пристрастность», — сказал Дюков.
По его мнению, много «интересных вещей» оказались за рамками статьи, но принципиальные тезисы, обсуждаемые историками, были обозначены.
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