В полночь 19 июня на сайте Кремля была опубликована статья российского лидера, в которой он озвучил истинные причины начала Второй мировой войны.
По мнению Погребинского, на Украине эту статью будут критиковать за то, что Путин воспроизводит «советские нарративы».
«Очевидно, что политика памяти на Украине дошла до такой степени, что отвергает какие-либо элементы здравого смысла. На Украине выстроен свой нарратив, который, конечно, противоречит тем мыслям, которые высказаны в статье», — отметил он.
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