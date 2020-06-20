Киев раскритикует статью президента РФ Владимира Путина о причинах Второй мировой войны из-за присутствующих в ней «советских нарративов». Об этом политолог Михаил Погребинский сказал в интервью изданию Украина.ру 19 июня

Урок истории от Владимира Путина. Статья президента РФ о Второй мировой войне © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

По мнению Погребинского, на Украине эту статью будут критиковать за то, что Путин воспроизводит «советские нарративы».

«Очевидно, что политика памяти на Украине дошла до такой степени, что отвергает какие-либо элементы здравого смысла. На Украине выстроен свой нарратив, который, конечно, противоречит тем мыслям, которые высказаны в статье», — отметил он.

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