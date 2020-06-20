Ранее суд против Порошенко по избранию меры пресечения в деле о незаконном приказе, побудившем действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий, перенесли на 1 июля.
«Общество уже устало от хороводов вокруг Порошенко… Если уж власть замахнулась на Порошенко, то должна бить. Должны быть такие аргументы, чтобы они были непробиваемыми в суде и общественном мнении. А так какие-то дела типа назначения Семочко, которые для большинства не являются очевидными преступлениями, только позволяют вернуть Порошенко в информационное поле и привлечь к нему дополнительное внимание», — отметил Бондаренко.
По его мнению, экс-гарант уже давно бы политически умер, если бы его не «подпитывали информационно» такого рода мероприятиями.
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