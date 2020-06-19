Исследование проводилось в марте и начале апреля.
Уровень доверия Лукашенко в белорусской столице составил 24%, Центризбиркому — 11%.
«Сейчас только пробуем начать новое исследование. Потому что предыдущее закончили как раз в очень рисковый период — я имею в виду коронавирус», — сказал Коршунов.
В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко намерен баллотироваться на шестой срок. В данный момент участники предвыборной гонки завершают кампанию по сбору подписей. Она сопровождалась акциями в поддержку независимых кандидатов. При этом два претендента на президентское кресло — экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и блогер Сергей Тихановский — были задержаны.