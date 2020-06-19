Уровень доверия президенту страны Александру Лукашенко у жителей Минска оказался ниже 30%. Об этом 19 июня заявил директор Института социологии Национальной академии наук Геннадий Коршунов, передает «Народная воля»

Евгений Константинов: Белорусы устали от бесконечного правления Лукашенко © Facebook, Евгений Константинов

Уровень доверия Лукашенко в белорусской столице составил 24%, Центризбиркому — 11%.

«Сейчас только пробуем начать новое исследование. Потому что предыдущее закончили как раз в очень рисковый период — я имею в виду коронавирус», — сказал Коршунов.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко намерен баллотироваться на шестой срок. В данный момент участники предвыборной гонки завершают кампанию по сбору подписей. Она сопровождалась акциями в поддержку независимых кандидатов. При этом два претендента на президентское кресло — экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и блогер Сергей Тихановский — были задержаны.