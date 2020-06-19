Эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов считает, что партия Шария имеет шансы на то, чтобы взять мандаты в местные советы в ряде крупных украинских городов. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 19 июня

Анатолий Шарий. Биографическая справка © commons.wikimedia/Westmclaren

«Появилась сила, противоположная режиму, который сложился после победы Майдана. В обществе есть запрос на новые лица. Есть определенное разочарование от Зеленского… Ей (партии Шария. — Ред.) по силе взять мандаты в местные советы в ряде крупных городов. Это был бы хороший старт, поскольку партия позиционирует себя не как местная», — отметил Попов.

При этом он не уверен, будет ли партия допущена до выборов.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.