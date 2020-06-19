На этой неделе в Киеве прошли несколько акций сторонников партии Шария. Их целью было добиться реакции руководства страны на «многочисленные избиения журналистов».
«Появилась сила, противоположная режиму, который сложился после победы Майдана. В обществе есть запрос на новые лица. Есть определенное разочарование от Зеленского… Ей (партии Шария. — Ред.) по силе взять мандаты в местные советы в ряде крупных городов. Это был бы хороший старт, поскольку партия позиционирует себя не как местная», — отметил Попов.
При этом он не уверен, будет ли партия допущена до выборов.
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