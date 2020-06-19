Президент Украины Владимир Зеленский слишком боится критики, из-за чего все действия власти в отношении радикалов носят карикатурный характер. Об этом замдиректора Украинского института политики Кирилл Молчанов сказал в интервью изданию Украина.ру 19 июня

Кто стоит за спиной у Стерненко. Правые радикалы на службе «соросят» Сергея Стерненко под домашний арест. Он порвал текст решения и организовал со сторонниками шествие по центру Киева. Радикалы угрожали главе МВД Арсену Авакову, оскорбляли руководительницу Госбюро расследований Ирину Венедиктову и президента Владимира Зеленского.

По словам Молчанова, власть пытается организовать показательный процесс над радикалами, но у нее ничего не получается. Так, он не понимает, почему прокуратура просит поместить Стерненко под домашний арест, хотя ранее требовала содержания под стражей.

«Все это смахивает на постановку. Да, есть желание прокуратуры удовлетворить запрос на посадки. Но пока эти робкие действия прокуратуры приводят к тому, что радикалы чувствуют свою полную безнаказанность. Так что все это носит карикатурный характер. [Зеленский] действительно боится. Он вообще боится любой критики, особенно уличной», — отметил политолог.

Парадокс, по его словам, заключается в том, что Зеленский не может вывести своих сторонников на улицу, хотя, согласно всем опросам, у него колоссальный уровень поддержки.

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