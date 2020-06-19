Украинцы не смогут попасть в США транзитными рейсами через страны Шенгенской зоны, Великобританию, Ирландию, Китай, Иран, Бразилию и еще ряд стран, на которые распространяются связанные с COVID-19 ограничения.
«Действие этих правил не распространяется на граждан США или законных постоянных жителей США (обладателей «зеленой карты»), которые желают поехать домой из Украины», — добавили в посольстве.
(4/4) Дія цих правил не поширюється на громадян США чи законних постійних мешканців США (власників "зеленої картки"), які бажають поїхати додому з України. Громадяни США повинні переглянути нещодавні сповіщення, опубліковані за посиланням: https://t.co/0Y5V9TL49p— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 19, 2020