Украинцы, имеющие действительную визу и находящиеся в течение 14 дней на Украине или в другой разрешенной стране смогут попасть в США, но транзитные рейсы не учитываются. Об этом 19 июня заявило американское посольство в Twitter

Коронавирус: мнение врачей из США. Тайна исчезнувшего исследования © REUTERS, Brian Snyder «Действие этих правил не распространяется на граждан США или законных постоянных жителей США (обладателей «зеленой карты»), которые желают поехать домой из Украины», — добавили в посольстве. (4/4) Дія цих правил не поширюється на громадян США чи законних постійних мешканців США (власників "зеленої картки"), які бажають поїхати додому з України. Громадяни США повинні переглянути нещодавні сповіщення, опубліковані за посиланням: https://t.co/0Y5V9TL49p — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 19, 2020