Коронавирус: мнение врачей из США. Тайна исчезнувшего исследования
Коронавирус: мнение врачей из США. Тайна исчезнувшего исследования
© REUTERS, Brian Snyder
Украинцы не смогут попасть в США транзитными рейсами через страны Шенгенской зоны, Великобританию, Ирландию, Китай, Иран, Бразилию и еще ряд стран, на которые распространяются связанные с COVID-19 ограничения.

«Действие этих правил не распространяется на граждан США или законных постоянных жителей США (обладателей «зеленой карты»), которые желают поехать домой из Украины», — добавили в посольстве.