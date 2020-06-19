«Самые жёсткие в истории». Очередные антироссийские санкции США должны помочь Украине и ударить по Медведчуку
«Самые жёсткие в истории». Очередные антироссийские санкции США должны помочь Украине и ударить по Медведчуку
© РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк
«Я приветствую сегодняшнее политическое решение лидеров ЕС продлить экономические санкции против России на еще шесть месяцев. С 2014 года санкционная политика ЕС помогла сдерживать российскую агрессию против Украины. Санкции прислали четкий сигнал: Россия должна полностью выполнить Минские соглашения», — заявил Кулеба.

Действие ограничительных мер продлили в ходе видеоконференции 27 лидеров стран-членов и руководства Европейского Союза.