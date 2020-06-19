Лидеры государств и правительств стран - членов Европейского Союза еще на полгода продлили действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России. Об этом 19 июня сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

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