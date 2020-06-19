«Я приветствую сегодняшнее политическое решение лидеров ЕС продлить экономические санкции против России на еще шесть месяцев. С 2014 года санкционная политика ЕС помогла сдерживать российскую агрессию против Украины. Санкции прислали четкий сигнал: Россия должна полностью выполнить Минские соглашения», — заявил Кулеба.
Действие ограничительных мер продлили в ходе видеоконференции 27 лидеров стран-членов и руководства Европейского Союза.
Вітаю сьогоднішнє політичне рішення лідерів ЄС продовжити на 6 місяців секторальні санкції проти Росії. Починаючи з 2014 року, санкційна політика ЄС допомагає стримувати російську агресію. Санкції посилають чіткий сигнал: Росія має виконати Мінські домовленості у повному обсязі.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 19, 2020