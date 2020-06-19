Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «Об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского». Об этом 19 июня сообщается на сайте главы государства

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