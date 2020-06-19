Путин наградил одессита Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
Путин наградил одессита Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
© РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк
Указом учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского, а также их статус, описание и рисунки.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю: учредить орден Пирогова и медаль Луки Крымского», — говорится в указе.