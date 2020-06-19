Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «Об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского». Об этом 19 июня сообщается на сайте главы государства
Указом учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского, а также их статус, описание и рисунки.
«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю: учредить орден Пирогова и медаль Луки Крымского», — говорится в указе.
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