Руководство структуры осуществляло обязательное страхование перевозчиков через аффилированную с директором компанию по завышенным тарифам.
Большую часть денег выводили в тень через бестоварные операции с фиктивными фирмами.
По данным следствия, ассоциация получала от компаний, которые занимаются международными пассажирскими и грузовыми перевозками, более 300 млн гривен (около 740 млн рублей) платежей и взносов.
«Для получения доказательств функционирования противоправной схемы правоохранители провели в Киеве и Киевской области обыски в офисе ассоциации, аффилированных страховых компаниях и фиктивных фирмах», — говорится в материале.
В ходе обыска изъяли документы, печати и черновики. Продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности всех организаторов и участников сделки.