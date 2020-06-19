Василец: «Мы по-прежнему платим по завышенным тарифам, а кучка паразитов наживается»
Василец: «Мы по-прежнему платим по завышенным тарифам, а кучка паразитов наживается»
© Facebook, Дмитрия Васильца
Руководство структуры осуществляло обязательное страхование перевозчиков через аффилированную с директором компанию по завышенным тарифам.

Большую часть денег выводили в тень через бестоварные операции с фиктивными фирмами.

По данным следствия, ассоциация получала от компаний, которые занимаются международными пассажирскими и грузовыми перевозками, более 300 млн гривен (около 740 млн рублей) платежей и взносов.

«Для получения доказательств функционирования противоправной схемы правоохранители провели в Киеве и Киевской области обыски в офисе ассоциации, аффилированных страховых компаниях и фиктивных фирмах», — говорится в материале.

В ходе обыска изъяли документы, печати и черновики. Продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности всех организаторов и участников сделки.

 