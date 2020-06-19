Венедиктова обвинила Порошенко в давлении
Венедиктова обвинила Порошенко в давлении
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Он отметил, что заявление подано в связи с расследованием дела против Порошенко, в котором он тоже фигурирует.

«Порядочные прокуроры подсветили: генпрокурор Венедиктова заявляет, что мой дипломатический статус мешает ей по мне работать, а также решить в суде нужные постановления по делу против Порошенко. Чтобы вывести родной МИД из-под генпрокурорского "внимания", попросил об отстранении сам», — написал Божок.