Он отметил, что заявление подано в связи с расследованием дела против Порошенко, в котором он тоже фигурирует.
«Порядочные прокуроры подсветили: генпрокурор Венедиктова заявляет, что мой дипломатический статус мешает ей по мне работать, а также решить в суде нужные постановления по делу против Порошенко. Чтобы вывести родной МИД из-под генпрокурорского "внимания", попросил об отстранении сам», — написал Божок.
Порядні прокурори підсвітили: Генпрокурор Венедиктова заявляє, що мій «дипломатичний статус заважає їй по мені працювати, а також вирішити в суді потрібні постанови в справі проти Порошенка». Щоб вивести рідний МЗС з-під генпрокурорської «уваги» попросив про відсторонення сам.👇 pic.twitter.com/SEnX8DyUXt— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) June 19, 2020