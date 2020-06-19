Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок просит временно отстранить его от полномочий, поскольку считает, что Офис генпрокурора давит на экс-президента и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Соответствующее заявление 19 июня Божок опубликовал в Twitter

Венедиктова обвинила Порошенко в давлении © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк «Порядочные прокуроры подсветили: генпрокурор Венедиктова заявляет, что мой дипломатический статус мешает ей по мне работать, а также решить в суде нужные постановления по делу против Порошенко. Чтобы вывести родной МИД из-под генпрокурорского "внимания", попросил об отстранении сам», — написал Божок. Порядні прокурори підсвітили: Генпрокурор Венедиктова заявляє, що мій «дипломатичний статус заважає їй по мені працювати, а також вирішити в суді потрібні постанови в справі проти Порошенка». Щоб вивести рідний МЗС з-під генпрокурорської «уваги» попросив про відсторонення сам.👇 pic.twitter.com/SEnX8DyUXt — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) June 19, 2020