«Мы надеемся, что на этих выборах Россия не займет чью-то сторону, а займет сторону законности, правопорядка и проведения честных и справедливых выборов… Хотелось бы, чтобы эта позиция сегодня прозвучала (со стороны главы МИД РФ. — Ред.)», — сказал Цепкало, отметив, что тема выборов в Белоруссии будет затрагиваться во время визита в Минск главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Выборы президента назначены в Белоруссии на 9 августа. За пост главы государства поборются 13 человек. Для выдвижения кандидатом в президенты надо собрать минимум 100 тысяч подписей, подача подписей завершается 19 июня. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.