Экс-глава администрации Парка высоких технологий и претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало надеется, что Москва публично выскажет свою приверженность законным и честным выборам. Об этом 19 июня сообщает РИА Новости

Безпалько рассказал, что сделает Россия, если Белоруссия станет русофобским государством © РИА Новости, Нина Зотина сказал Цепкало, отметив, что тема выборов в Белоруссии будет затрагиваться во время визита в Минск главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Выборы президента назначены в Белоруссии на 9 августа. За пост главы государства поборются 13 человек. Для выдвижения кандидатом в президенты надо собрать минимум 100 тысяч подписей, подача подписей завершается 19 июня. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.