Вакарчук нашел способ уйти из Рады

Депутат Рады от «Голоса» Святослав Вакарчук 19 июня на своей странице в Facebook заявил, что сложит мандат, несмотря на то, что депутаты отказались его уволить

Святослав Вакарчук. Биографическая справка © РИА Новости, Валерий Левитин | Перейти в фотобанк

Он также отметил, что вместо него в Раду зайдет следующий по списку кандидат в депутаты. В данном случае это Алина Свидерская — юрист, специалист по энергетике и выпускница Кембриджа.

Кроме того, он заверил, что остается членом партии «Голос» и сделает все от него зависящее, чтобы она развивалась и была успешной.