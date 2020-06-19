Вакарчук нашел способ уйти из Рады

«Поскольку собственные решения я не меняю, то единственный выбор, который Рада мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка, согласно Конституции, автоматически приведет к потере мной депутатского мандата», — написал Вакарчук
Он также отметил, что вместо него в Раду зайдет следующий по списку кандидат в депутаты. В данном случае это Алина Свидерская — юрист, специалист по энергетике и выпускница Кембриджа.
Кроме того, он заверил, что остается членом партии «Голос» и сделает все от него зависящее, чтобы она развивалась и была успешной.