Депутаты Верховной Рады Украины собирают подписи за отставку руководителя комитета по вопросам образования, науки и инвестиций Сергея Бабака, потому что он не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования. Об этом 19 июня заявил депутат от фракции «Слуга народа» Гео Лерос, передает телеканал «Рада»

Верховная Рада может провалить очередную просьбу Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк «Представитель «Велюра» (Николай Тищенко. — Ред.) собирает в парламенте подписи за отставку главы комитета Бабака из-за того, что он отказался поддержать кандидатуру на должность министра образования… А теперь я вам расскажу, почему выбрали эту кандидатуру: поскольку ректоры киевских вузов обещали поддержать нашу коллегу на местных выборах мэра Киева. Вот в этом и весь договорняк этой истории», — сказал Лерос. О каком кандидате идет речь, Лерос не сообщил.