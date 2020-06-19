Он пояснил, что за этим стоят коррупционные схемы и договоренность о поддержке кандидата от «Слуги народа» на выборах мэра Киева.
«Представитель «Велюра» (Николай Тищенко. — Ред.) собирает в парламенте подписи за отставку главы комитета Бабака из-за того, что он отказался поддержать кандидатуру на должность министра образования… А теперь я вам расскажу, почему выбрали эту кандидатуру: поскольку ректоры киевских вузов обещали поддержать нашу коллегу на местных выборах мэра Киева. Вот в этом и весь договорняк этой истории», — сказал Лерос.
О каком кандидате идет речь, Лерос не сообщил.