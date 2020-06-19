Группа протестующих снесла памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону в американском городе Портленде (штат Орегон). Об этом сообщила телекомпания CBS 19 июня

Войну с памятниками продолжили в конгрессе США © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк данным, группа из 20 человек подошла к статуе, установленной у здания организации «Германо-американское общество» на северо-востоке Портленда. Сначала на голову статуи накинули американский флаг и подожгли. Затем, когда людей стало больше, статую повалили на землю и расписали граффити. На памятник, в частности, нанесли надпись «1619», что считается годом, когда в Америку прибыли первые рабы.

Полиция начала расследование инцидента.

На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе в США и ряде других стран обострились дискуссии о расовой дискриминации. В Америке в разных городах были снесены или демонтированы по решению властей несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне США, Христофору Колумбу и другим историческим личностям, так или иначе причастным к угнетению прав темнокожего или коренного населения.