По ее данным, группа из 20 человек подошла к статуе, установленной у здания организации «Германо-американское общество» на северо-востоке Портленда. Сначала на голову статуи накинули американский флаг и подожгли. Затем, когда людей стало больше, статую повалили на землю и расписали граффити. На памятник, в частности, нанесли надпись «1619», что считается годом, когда в Америку прибыли первые рабы.
Полиция начала расследование инцидента.
A statue of George Washington has been pulled down with ropes at NE 57th & Sandy near the German American Society. #koin6news #PDXprotests #protest2020 #Portland #BlackLivesMatter #BLMPDX #BLM #Oregon #Investigation #JusticeForGeorgeFloyd #vandalism #spraypaint #statue #rosecity pic.twitter.com/xmWYtpcbJE— Jennifer Dowling (@JenDowlingKoin6) June 19, 2020
На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе в США и ряде других стран обострились дискуссии о расовой дискриминации. В Америке в разных городах были снесены или демонтированы по решению властей несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне США, Христофору Колумбу и другим историческим личностям, так или иначе причастным к угнетению прав темнокожего или коренного населения.