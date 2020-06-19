Ранее суд по избранию меры пресечения Порошенко в деле о незаконном приказе, побудившем действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий, перенесли на 1 июля. При этом в отношении экс-гаранта открыто еще почти два десятка дел, в том числе о госизмене, которые не расследуются.
«Существует вопрос круговой поруки, когда у нас любой новый президент не решается посадить предыдущего, потому что прекрасно понимает, что и сам однажды станет предыдущим и ему придется также столкнуться со своим преемником», — отметил Бондаренко.
По его словам, расследуя такие незначительные дела, как превышение полномочий, власти больше нацелены не на дискредитацию Порошенко, а на обеспечение «зрелища» для общественности.
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