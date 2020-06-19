На Украине новые президенты не решаются сажать предыдущих, потому что знают, что сами однажды станут предыдущими. Об этом политолог Константин Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру 19 июня

Порошенко неосуждённый. Как суд превратился в фарс © REUTERS, Gleb Garanich

«Существует вопрос круговой поруки, когда у нас любой новый президент не решается посадить предыдущего, потому что прекрасно понимает, что и сам однажды станет предыдущим и ему придется также столкнуться со своим преемником», — отметил Бондаренко.

По его словам, расследуя такие незначительные дела, как превышение полномочий, власти больше нацелены не на дискредитацию Порошенко, а на обеспечение «зрелища» для общественности.

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