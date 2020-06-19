Накануне против Виктора Бабарико было возбуждено дело в связи с финансовыми махинациями Белгазпромбанка, которым он долгое время руководил. Деньги из банка выводились за границу.
Вместе с политиком задержали и его сына Эдуарда, который является руководителем его инициативной группы по выдвижения кандидатом в президенты.
Сам Бабарико считает, что дела в отношении него носят политический характер и связаны с выборами президента.
В ЦИК Белоруссии между тем заявили, что Бабарико имеет право участвовать в выборах, пока в отношении него не вынесен приговор.