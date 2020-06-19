Генпрокуратура Белоруссии возбудила против Виктора Бабарико еще одно дело - об участии в преступной организации. Об этом 19 июня сообщает mk.ru

Похищение чужой дочки. Арест Бабарико и переговоры Лукашенко о цене на газ © Facebook, Виктор Бабарико Виктора Бабарико было возбуждено дело в связи с финансовыми махинациями Белгазпромбанка, которым он долгое время руководил. Деньги из банка выводились за границу.

Вместе с политиком задержали и его сына Эдуарда, который является руководителем его инициативной группы по выдвижения кандидатом в президенты.

Сам Бабарико считает, что дела в отношении него носят политический характер и связаны с выборами президента.

В ЦИК Белоруссии между тем заявили, что Бабарико имеет право участвовать в выборах, пока в отношении него не вынесен приговор.