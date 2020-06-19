Президент Литвы Гитанас Науседа в ходе онлайн-саммита «Восточного партнерства» обратился к премьер-министру Белоруссии Роману Головченко с призывом сотрудничать с ЕС по Белорусской АЭС. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба президентского дворца

Премьер Литвы призвал балтийских коллег не покупать электроэнергию с БелАЭС © commons.wikimedia.org, Saeima

«Президент напомнил, что Литва категорически отказывается покупать электроэнергию, произведенную на небезопасной электростанции», — говорится в материале пресс-службы.

В свою очередь, Головченко заявил, что Белоруссия готова к конструктивному взаимодействию с Евросоюзом по вопросам ядерной безопасности. Он подчеркнул, что Минску нечего скрывать в этой области, поскольку соблюдаются все международные документы.

Кроме того, Белоруссия согласилась провести обзор Национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС и проинформировала об этом европейских партнеров.

Программа «Восточное партнерство» объединяет государства ЕС и шесть стран Восточной Европы: Молдавию, Армению, Грузию, Белоруссию, Азербайджан и Украину.