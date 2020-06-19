Предприниматели организовали стихийный митинг у здания райгосадминистрации (РГА) в Болграде Одесской области, где власти решили усилить меры из-за нового всплеска заболеваемости коронавирусом, с требованием не закрывать их на карантин. Об этом сообщает Politeka

Глава Минздрава Украины Степанов увидел полную анархию в стране © Facebook, Максим Степанов

Как сообщают местные СМИ, во время митинга люди собирали подписи под обращением к руководству района и ждали общения с главой Болградской РГА, однако никто из руководства района к ним не вышел.

Тогда предприниматели прорвались через охрану и собрались возле кабинета главы Болградской РГА, требуя его выхода к людям.