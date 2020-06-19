«Мы требуем от властей отменить карантинные меры, которые не дают нам возможности торговать на рынках и в магазинах, заставляют закрыть учреждения общественного питания», — заявил один из участников протеста.
Как сообщают местные СМИ, во время митинга люди собирали подписи под обращением к руководству района и ждали общения с главой Болградской РГА, однако никто из руководства района к ним не вышел.
Тогда предприниматели прорвались через охрану и собрались возле кабинета главы Болградской РГА, требуя его выхода к людям.