Независимость украинского Нацбанка (НБУ) в G7 считают одной из важнейших реформ, которые правительство Украины провело после Майдана, и если НБУ сейчас потеряет эту независимость, то страна потеряет и поддержку «Большой семерки». Об этом говорится 19 июня в сообщении послов G7 в Twitter

Портнов: Послы G7 неприкрыто давили на Зеленского в интересах своего агента © aportnov.com «НБУ помог достичь макрофинансовой стабильности, разрешить трудный банковский кризис и восстановить доверие к банковскому сектору, омраченное самоуправством и коррупцией», — говорится в заявлении. В четверг, 18 июня, в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о докладе главы Национального банка Якова Смолия, с которым он выступил в парламенте в мае. Депутаты Рады осудили его программу.