В G7 опасаются, что потеря Нацбанком независимости повредит доверию инвесторов и поставит под угрозу международную поддержку украинского правительства «по построению безопасной, успешной и демократической страны».
«НБУ помог достичь макрофинансовой стабильности, разрешить трудный банковский кризис и восстановить доверие к банковскому сектору, омраченное самоуправством и коррупцией», — говорится в заявлении.
В четверг, 18 июня, в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о докладе главы Национального банка Якова Смолия, с которым он выступил в парламенте в мае. Депутаты Рады осудили его программу.