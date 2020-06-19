Вашингтон сократит численность воинского контингента США, размещенного в Германии, в связи с тем, что у Берлина имеется крупная задолженность перед НАТО. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью The Wall Street Journal 18 июня

Действия Трампа в ФРГ могут стать толчком для улучшения отношений между Германией и РФ – дипломат США © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Они (Германия. — Ред.) должны кучу денег [НАТО]. Они не платят по счетам. Они должны платить 2%, а платят 1%… Предполагается, что мы защищаем Германию от России, да? А между тем Германия платит России миллиарды долларов за энергоносители», — заявил американский лидер.

Ранее он требовал от всех стран-членов НАТО довести оборонные расходы до 2% ВВП.

На прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что свертывание воинского контингента США на территории ФРГ способствовало бы снижению военно-политической напряженности в регионе.