Ранее он сообщил, что США намерены сократить численность своего воинского контингента на территории ФРГ до 25 тысяч. В настоящий момент, по его словам, в Германии размещены 52 тысячи американских военнослужащих. По официальным данным, 35 тысяч.
«Они (Германия. — Ред.) должны кучу денег [НАТО]. Они не платят по счетам. Они должны платить 2%, а платят 1%… Предполагается, что мы защищаем Германию от России, да? А между тем Германия платит России миллиарды долларов за энергоносители», — заявил американский лидер.
Ранее он требовал от всех стран-членов НАТО довести оборонные расходы до 2% ВВП.
На прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что свертывание воинского контингента США на территории ФРГ способствовало бы снижению военно-политической напряженности в регионе.