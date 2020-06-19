Министр здравоохранения Украины Максим Степанов раскритиковал поведение украинцев в период карантина, поскольку сейчас действия граждан значительно повысили риск распространения COVID-19, а ситуацию можно охарактеризовать как анархию. Об этом 18 июня глава Минздрава заявил в эфире «1+1»

«Я тебе это плато на голову натяну». Главного санврача Украины унизили в прямом эфире © Facebook, Виктор Ляшко Хотя количество новых случаев заболевания и летальных исходов возросло, министр заверил, что его ведомство контролирует ситуацию как минимум в аспектах оказания медицинской помощи, а также по внедрению новых карантинных норм.