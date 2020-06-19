«Надо просто задуматься и придерживаться тех рекомендаций, которые даются, потому что там, иногда, простите, анархия полная происходит с точки зрения соблюдения правил карантина. Надо посмотреть на улицу, что происходит в наших ресторанах, клубах, барах, что происходит на пляжах в Одессе. Конечно, трудно говорить, что таким способом мы можем сдерживать распространение коронавируса», — сказал Степанов.
Хотя количество новых случаев заболевания и летальных исходов возросло, министр заверил, что его ведомство контролирует ситуацию как минимум в аспектах оказания медицинской помощи, а также по внедрению новых карантинных норм.