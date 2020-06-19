Сеть продолжает обсуждать необычное имя цыганского младенца в Закарпатской области Украины, которого назвали Зеленский. В сюжете на YouTube от 18 июня говорится, что неподалеку, в другой цыганской семье, подрастает мальчик по имени Янукович

Накануне о необычном имени юного жителя Ужгорода рассказало региональное управление Минюста. Журналисты решили разыскать эту семью и рассказали подробности о ней. И снова Зеленский. «Цыганский президент» обнаружен в Ужгороде © телеграм-канал Украина.ру

Оказывается, давать необычные имена детям — давняя традиция местной цыганской общины. Так, в 20 км от главного города Закарпатья проживает Янукович Иванович, который теперь практически соседствует с Зеленским Евгеньевичем. На вопрос, не планируют ли родители организовать встречу двух «президентов», те ответили, что пока не думали об этом.

«Может, даст Бог, встретятся. Но я не планирую туда ехать… далеко», — сказала мать Зеленского.

К слову, семья цыган вместе с 6 детьми живет в местном таборе на окраине Ужгорода. Мать воспитывает детей одна.

Она пригласила президента Украины Владимира Зеленского в гости, чтобы познакомиться с бытом цыган и маленьким «тезкой».