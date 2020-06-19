В министерстве сообщили, что компании потенциально готовы к зарубежным поставкам до 3,5 миллиона литров антисептиков и 25 тысяч тонн дезинфицирующих средств.
«География планируемых экспортных поставок обширна — экспортировать дезинфицирующие средства российские компании наряду со странами ЕАЭС (Евразийского экономического союза — ред.) планируют в страны СНГ, США, Китай, Филиппины, Великобританию, Грузию, Иран и другие страны», — сказали в пресс-службе ведомства.
По разрешению министерства с 18 июня компании могут поставлять антисептики и средства защиты за пределы ЕАЭС. Ранее из-за пандемии вывоз был запрещен.
До начала эпидемии коронавируса в России ежедневно производилось около 40 тысяч литров антисептиков, сейчас — 380 тысяч литров.