Российские компании могут начать экспорт антисептиков и дезинфицирующих средств в США, Китай, Великобританию и ряд других стран. Об этом сообщил Минпромторг РФ, передает Газета.ру 19 июня

Украина поделилась с Италией антисептиком для борьбы с коронавирусом © REUTERS, Gleb Garanich

«География планируемых экспортных поставок обширна — экспортировать дезинфицирующие средства российские компании наряду со странами ЕАЭС (Евразийского экономического союза — ред.) планируют в страны СНГ, США, Китай, Филиппины, Великобританию, Грузию, Иран и другие страны», — сказали в пресс-службе ведомства.

По разрешению министерства с 18 июня компании могут поставлять антисептики и средства защиты за пределы ЕАЭС. Ранее из-за пандемии вывоз был запрещен.

До начала эпидемии коронавируса в России ежедневно производилось около 40 тысяч литров антисептиков, сейчас — 380 тысяч литров.