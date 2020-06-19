Вандалы осквернили памятник бывшему премьер-министру Канады Пьеру Эллиоту Трюдо - отцу нынешнего премьера страны Джастина Трюдо. Об этом полиция муниципалитета Йорк в провинции Онтарио сообщила в своем Twitter-аккаунте 18 июня

Войну с памятниками продолжили в конгрессе США © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Пьера Эллиота Трюдо в парке города Вон подверглась вандализму. Согласно полученным сведениям, лицо статуи было облито черной краской», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы обратились к очевидцам произошедшего с просьбой связаться с полицией.

Officers investigating report of a statue in Pierre Elliott Trudeau park in Vaughan being vandalized. Information received that the statue's face was covered with black paint. Any witnesses please call 866-876-5423 x7441. — York Regional Police (@YRP) June 18, 2020

По данным телеканала CBC, в расследовании принимает участие отдел по борьбе с преступлениями на почве ненависти. Кроме того, администрация Вона направила специальные бригады для очистки памятника, которые уже справились со своей задачей.

Ранее по ряду стран мира прокатилась волна протестов после гибели в Миннеаполисе (США) от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. На фоне массовых беспорядков многие статуи, так или иначе связанные с расовой дискриминацией, были убраны по решению властей или стихийно снесены демонстрантами.