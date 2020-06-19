Войну с памятниками продолжили в конгрессе США
Войну с памятниками продолжили в конгрессе США
© РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк
«Офицеры полиции расследуют сообщение о том, что статуя Пьера Эллиота Трюдо в парке города Вон подверглась вандализму. Согласно полученным сведениям, лицо статуи было облито черной краской», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы обратились к очевидцам произошедшего с просьбой связаться с полицией.

По данным телеканала CBC, в расследовании принимает участие отдел по борьбе с преступлениями на почве ненависти. Кроме того, администрация Вона направила специальные бригады для очистки памятника, которые уже справились со своей задачей.

Ранее по ряду стран мира прокатилась волна протестов после гибели в Миннеаполисе (США) от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. На фоне массовых беспорядков многие статуи, так или иначе связанные с расовой дискриминацией, были убраны по решению властей или стихийно снесены демонстрантами.