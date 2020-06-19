Шуфрич начал свое выступление с того, что рассказал, как недавно сдал тест на коронавирус и сейчас ожидает результат. Затем он пожелал выздоровления первой леди Елене Зеленской.
После этого он перешел с украинского языка на русский и внезапно начал обвинять главного санитарного врача Виктора Ляшко.
«Виктор! Убери ухмылку со своего лица. Просто немедленно ее убери! Сволочи вы! Просто сволочь и нелюди… Вы надеялись на то, что проскочите? Что вы врете? Италия, Испания сегодня ослабляют карантин, когда у них количество больных в десять раз меньше, чем было на пике… Виктор, вы нам говорили о плато. Так вот. Надейся на то, что я еще пробуду на карантине. Если нет, я это плато тебе на голову натяну!» — заявил Шуфрич, пояснив свой срыв тем, что страна находится позади всех по количеству тестирований.
Ляшко ответил оппоненту спокойно, проигнорировал эмоциональную форму общения.