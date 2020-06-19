Депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестор Шуфрич в прямом эфире обругал главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко по причине недостаточного количество тестов на коронавирус в больницах страны. Скандальный эпизод произошел в эфире канала «1+1» 18 июня

Третий день подряд Украина бьет антирекорд по зараженным коронавирусом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Елене Зеленской.

После этого он перешел с украинского языка на русский и внезапно начал обвинять главного санитарного врача Виктора Ляшко.

«Виктор! Убери ухмылку со своего лица. Просто немедленно ее убери! Сволочи вы! Просто сволочь и нелюди… Вы надеялись на то, что проскочите? Что вы врете? Италия, Испания сегодня ослабляют карантин, когда у них количество больных в десять раз меньше, чем было на пике… Виктор, вы нам говорили о плато. Так вот. Надейся на то, что я еще пробуду на карантине. Если нет, я это плато тебе на голову натяну!» — заявил Шуфрич, пояснив свой срыв тем, что страна находится позади всех по количеству тестирований.

Ляшко ответил оппоненту спокойно, проигнорировал эмоциональную форму общения.