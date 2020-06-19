Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что, судя по отрывкам из еще не опубликованной книги бывшего советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, в ней много неправды, а сам экс-чиновник - предатель. Об этом говорится в заявлении Помпео под названием «Я тоже был в этой комнате», опубликованном на сайте Госдепа 18 июня

Болтон: Путин – умный политик, который понимает, что в лице Трампа у него нет серьезного соперника © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Я не читал эту книгу, но из отрывков, которые были опубликованы, Джон Болтон распространяет много лжи, полуправды и откровенного вымысла. Печально и опасно, что последняя публичная роль Джона Болтона — это роль предателя, который нанес ущерб Америке, злоупотребив священным доверием ее народа», — заявил Помпео.

Ранее в СМИ появились выдержки из книги Болтона, в которых он охарактеризовал президента США Дональда Трампа как малоосведомленного, не интересующегося геополитикой и легко поддающегося манипуляции человека.