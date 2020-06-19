Конфликт между Болтоном и Белым домом наметился на фоне готовящегося выхода в свет книги экс-помощника президента «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома». Минюст США подал в суд на Болтона: ему вменяют нарушение обязательств о неразглашении сведений, составляющих гостайну, которые тот взял на себя, став помощником главы государства.
«Я не читал эту книгу, но из отрывков, которые были опубликованы, Джон Болтон распространяет много лжи, полуправды и откровенного вымысла. Печально и опасно, что последняя публичная роль Джона Болтона — это роль предателя, который нанес ущерб Америке, злоупотребив священным доверием ее народа», — заявил Помпео.
Ранее в СМИ появились выдержки из книги Болтона, в которых он охарактеризовал президента США Дональда Трампа как малоосведомленного, не интересующегося геополитикой и легко поддающегося манипуляции человека.