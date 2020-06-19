Любые попытки добычи киевскими властями углеводородного сырья на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресечены. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского регионa, член комитетa по энергетикe Михаил Шеремет, передает 19 июня РИА Новости

«Самые жёсткие в истории». Очередные антироссийские санкции США должны помочь Украине и ударить по Медведчуку © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк предупредил Шеремет.

Он добавил, что вопросы освоения шельфа Черноморского бассейна должны решаться на уровне министерств иностранных дел двух стран, с учетом российского статуса полуострова и изменившейся в этой связи фактической морской границей между Россией и Украиной.

«Все должно происходить цивилизованно, согласно международным нормам, правилам и требованиям», — подчеркнул Шеремет.

Ранее главный исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерландер заявил, что компания намерена возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря с привлечением инвесторов.