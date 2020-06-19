«Для решения таких вопросов Украине нужно, прежде всего, осуществить демаркацию границ в Черноморском бассейне, согласовав их с Российской Федерацией. Любая попытка вмешательства будет рассматриваться нашей стороной как акт агрессии против России», — предупредил Шеремет.
Он добавил, что вопросы освоения шельфа Черноморского бассейна должны решаться на уровне министерств иностранных дел двух стран, с учетом российского статуса полуострова и изменившейся в этой связи фактической морской границей между Россией и Украиной.
«Все должно происходить цивилизованно, согласно международным нормам, правилам и требованиям», — подчеркнул Шеремет.
Ранее главный исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерландер заявил, что компания намерена возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря с привлечением инвесторов.