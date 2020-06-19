Замгоссекретаря США по законодательным вопросам Мэри Тэйлор уволилась со своего поста из-за «комментариев и действий» президента США Дональда Трампа по поводу расовой несправедливости. Об этом 19 июня сообщило издание Washington Post со ссылкой на заявление Тэйлор об увольнении

Оружие, роспуск полиции и гнев Трампа. США захлестнула новая волна протестов © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк Джорджа Флойда от рук полиции. Глава Белого дома заявил, что протесты не имеют ничего общего со справедливостью и руководят ими «Антифа» и «другие левые радикалы». Трамп также назвал беспорядки актами внутреннего терроризма и преступлением перед человечеством.

«Комментарии и действия президента, касающиеся расовой несправедливости и темнокожих американцев, резко противоречат моим главным ценностям и убеждениям», — заявила Тэйлор в своей увольнительной.

Она написала, что протесты могут «изменить вектор вашей жизни и сформировать ваш характер» и уйти в отставку ей предписывает совесть.

Тэйлор была первой темнокожей и самой молодой (30 лет) женщиной на посту замгоссекретаря по законодательным вопросам.