Экс-президент Украины Петр Порошенко на заседании суда сел на место, где обычно располагаются обвинители, а не подследственные. Об этом 19 июня сообщает strana.ua

На Украине закрыли уголовные дела против Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При рассадке в зале судебных заседаний Печерского суда обычно обвиняемые садятся на местах возле так называемого «аквариума», в котором держат подследственных.

«Это правило незыблемо — защита всегда рядом с клеткой или аквариумом, а вот прокуроры обычно сидят на противоположной стороне возле секретаря судебных заседаний», — подчеркивает издание.

Однако Порошенко, войдя в зал, занял место прокуроров и сидел со своими адвокатами возле секретарей судебных заседаний.

Прокурорам, которым не досталось места, пришлось расположиться на местах, где обычно сидят обвиняемые, не содержащиеся под стражей.

Издание полагает, что обвинители не стали обращать внимание на ситуацию, поскольку не хотели устраивать скандал. Однако и не исключает, что подобным поступком Порошенко и его адвокаты хотели продемонстрировать свое доминирующее положение.

В отношении Порошенко на Украине возбуждено сразу несколько уголовных дел. Его подозревают в различных нарушениях: превышении полномочий, неуплате налогов, отмывании денег, давлении на судебную власть, в госизмене в связи с решением направить в Керченский пролив три бронекатера, которые впоследствии задержали из-за нарушения госграницы РФ, и при подписании Минских соглашений.