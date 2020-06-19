В своей статье о том, что первая леди Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом, издание в качестве иллюстрации разместило постер из фильма «Восемь лучших свиданий», на котором Владимир Зеленский запечатлен с Верой Брежневой, сыгравшей в картине роль его жены.
Текст на днях разместили на официальном сайте издания, позднее иллюстрацию заменили.
Ранее у Елены Зеленской выявили коронавирус, она сначала проходила лечение амбулаторно, позже ее госпитализировали с двусторонней пневмонией. Зеленский ограничил встречи, он находится на частичном карантине.