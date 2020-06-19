«Он умер сегодня. Простите, не могу сказать вам больше сейчас — это трагическая ситуация», — сказал Гаррисон.
Обстоятельства его гибели сейчас выясняются, но по информации телеканала они носят трагический характер.
Сергей Хрущев — сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. Доктор технических наук, профессор. Герой Социалистического Труда. В 1991 году он был приглашен в Университет Брауна (США) для чтения лекций по истории холодной войны, где остался на постоянное жительство. Имеет российское и американское гражданство.