В США на 85-м году жизни скончался сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев. Об этом сообщил его близкий друг Марк Гаррисон, передает 18 июня 5-tv.ru

Как Хрущев едва не расширил Украину за счёт Румынии © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Обстоятельства его гибели сейчас выясняются, но по информации телеканала они носят трагический характер.

Сергей Хрущев — сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. Доктор технических наук, профессор. Герой Социалистического Труда. В 1991 году он был приглашен в Университет Брауна (США) для чтения лекций по истории холодной войны, где остался на постоянное жительство. Имеет российское и американское гражданство.