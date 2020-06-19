Президент России Владимир Путин назвал безответственными звучащие в последние годы призывы лишить права вето постоянных членов Совета безопасности ООН. Об этом он написал в своей статье «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», опубликованной на сайте Кремля в пятницу, 19 июня

«Звучащие довольно часто в последние годы призывы отменить право вето, отказать постоянным членам Совбеза в особых возможностях на деле безответственны. Ведь если такое произойдёт, Организация Объединённых Наций по существу превратится в ту самую Лигу наций — собрание для пустых разговоров, лишённое каких‑либо рычагов воздействия на мировые процессы; чем всё закончилось, хорошо известно. Именно поэтому державы-победительницы подошли к формированию новой системы миропорядка с предельной серьёзностью, чтобы не повторить ошибки предшественников», — написал Путин.

Он также отметил, что в работе ООН в последнее время возникает напряжение, и организация не так эффективна, как могла бы быть.