Президент России Владимир Путин призвал восстановить имена всех бойцов Красной Армии, партизан, подпольщиков, военнопленных и узников концлагерей, мирных граждан, уничтоженных фашистами. Об этом он написал в своей статье «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», опубликованной на сайте Кремля в пятницу, 19 июня

«Почти 27 миллионов советских граждан погибли на фронтах, в немецком плену, умерли от голода и бомбёжек, в гетто и печах нацистских лагерей смерти. СССР потерял каждого седьмого из своих граждан, Великобритания — одного из 127, а США — одного из 320 человек. К сожалению, это число тяжелейших, невосполнимых потерь Советского Союза неокончательное. Предстоит продолжить кропотливую работу по восстановлению имён и судеб всех погибших: бойцов Красной Армии, партизан, подпольщиков, военнопленных и узников концлагерей, мирных граждан, уничтоженных карателями. Это наш долг», — написал глава государства.

Урок истории от Владимира Путина. Статья президента РФ о Второй мировой войне © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Президент также отметил, что в решении такой общегуманитарной задачи необходимо и тесное международное сотрудничество.