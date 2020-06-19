Россия будет твердо защищать правду о Второй мировой войне. Об этом в своей статье «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», опубликованной на сайте Кремля в пятницу, 19 июня, написал президент РФ Владимир Путин

Путин: Вторая мировая война не началась неожиданно © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк мнению главы государства, забвение уроков истории неизбежно оборачивается тяжелой расплатой.

«Мы будем твёрдо защищать правду, основанную на документально подтверждённых исторических фактах, продолжим честно и непредвзято рассказывать о событиях Второй мировой войны. На это в том числе нацелен масштабный проект по созданию в России крупнейшей коллекции архивных документов, кино- и фотоматериалов по истории Второй мировой войны, предвоенному периоду», — написал Путин.

Он также отметил, что при подготовке к написанию статьи использовал множество новых, недавно найденных и рассекреченных материалов. Президент подчеркнул, что может ответственно заявить — не существует архивных документов, которые подтверждали бы версию о намерении СССР начать превентивную войну против Германии.