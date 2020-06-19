Руководители СССР осознавали характер внешних угроз и заключили договор о ненападении с Германией, чтобы выиграть время для укрепления обороноспособности страны. Об этом написал президент РФ Владимир Путин в статье «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», опубликованной в пятницу, 19 июня, на официальном сайте Кремля

«Советский Союз подписал Договор о ненападении с Германией, фактически сделал это последним из стран Европы. Причём на фоне реальной опасности столкнуться с войной на два фронта — с Германией на западе и с Японией на востоке, где уже шли интенсивные бои на реке Халхин‑Гол», — напомнил Путин.

По его словам, «советских руководителей можно упрекать во многом, но не в отсутствии понимания характера внешних угроз».

«Они видели, что Советский Союз пытаются оставить один на один с Германией и её союзниками, и действовали, осознавая эту реальную опасность, чтобы выиграть драгоценное время для укрепления обороны страны», — констатировал автор статьи. Россия будет твердо защищать правду о Второй мировой войне — Путин © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Владимир Путин отметил, что по поводу заключённого тогда Договора о ненападении сейчас много разговоров и претензий именно в адрес современной России.

«Да, Россия — правопреемница СССР, и советский период со всеми его триумфами и трагедиями — неотъемлемая часть нашей тысячелетней истории. Но напомню также, что Советский Союз дал правовую и моральную оценку так называемому пакту Молотова — Риббентропа. В постановлении Верховного Совета от 24 декабря 1989 года официально осуждены секретные протоколы как «акт личной власти», никак не отражавший «волю советского народа, который не несёт ответственности за этот сговор», — подчеркнул президент РФ, добавив: «Вместе с тем другие государства предпочитают не вспоминать о соглашениях, где стоят подписи нацистов и западных политиков».

Статья «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», автором которой является Президент России Владимир Путин, была опубликована в 00 часов 00 минут 19 июня на сайте Президента Российской Федерации. В ней Путин подчеркнул особую роль России и Советского Союза в Великой Победе и ответственности за это российского народа.