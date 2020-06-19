Вторая мировая война не произошла в одночасье и не началась неожиданно, считает президент России Владимир Путин. Об этом он написал в статье ««75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», опубликованной на сайте Кремля в пятницу, 19 июня

«Вторая мировая война не случилась в одночасье, не началась неожиданно, вдруг. И агрессия Германии против Польши не была внезапной. Она — результат многих тенденций и факторов в мировой политике того периода. Все довоенные события выстроились в одну роковую цепь. Но, безусловно, главное, что предопределило величайшую трагедию в истории человечества, — это государственный эгоизм, трусость, потакание набиравшему силу агрессору, неготовность политических элит к поиску компромисса», — написал глава государства.

Он также отметил, что нечестно утверждать, будто двухдневный визит в Москву нацистского министра иностранных дел Риббентропа — главная причина, породившая Вторую мировую войну, — все страны в той или иной степени несут ответственность за ее начало.