В статье «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» президент России Владимир Путин утверждает, что для него история той войны полна личных переживания и воспоминаний

В первых строках статьи, опубликованной на сайте президента России, Владимир Путин подчеркнул свою личную ответственность и память о его собственной семье, прошедшей через Великую Отечественную войну.

«Для моих родителей война — это страшные муки блокадного Ленинграда, где умер мой двухлетний брат Витя, где чудом осталась в живых мама. Отец, имея бронь, ушёл добровольцем защищать родной город — поступил так же, как и миллионы советских граждан. Воевал на плацдарме «Невский пятачок», был тяжело ранен. И чем дальше эти годы, тем больше потребность побеседовать с родителями, узнать более подробно о военном периоде их жизни. Но уже невозможно ничего спросить, поэтому свято храню в сердце разговоры с отцом и мамой на эту тему, их скупые эмоции», — вспомнил Путин.

Статья «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», автором которой является президент России Владимир Путин была опубликована в 00 часов 00 минут на сайте Президента Российской Федерации. В ней Путин подчеркнул особую роль России и Советского Союза в Великой Победе и ответственности за это российского народа.