О планах написать статью о Второй мировой войне Владимир Путин заявил на пресс-конференции в декабре 2019 года.
В тексте статьи глава государства заявил, что Вторая мировая война не началась внезапно — главными факторами, предопределившими трагедию, стали «шосударственный эгоизм, трусость, удовлетворение набирающего силу агрессора и нежелание политических элит искать компромисс».
Он также рассуждает на тему того, почему россияне так трепетно относятся к празднованию Дня Победы, вспомнил историю своей семьи и подробно описал все события в мировой политике, предшествовавшие нападению фашистской Германии на СССР.