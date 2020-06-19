В пятницу, 19 июня, на сайте Кремля была опубликована статья президента России Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим»

75 лет Победе. Как прошёл праздник на Украине, в России и Белоруссии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Путин заявил на пресс-конференции в декабре 2019 года.

В тексте статьи глава государства заявил, что Вторая мировая война не началась внезапно — главными факторами, предопределившими трагедию, стали «шосударственный эгоизм, трусость, удовлетворение набирающего силу агрессора и нежелание политических элит искать компромисс».

Он также рассуждает на тему того, почему россияне так трепетно относятся к празднованию Дня Победы, вспомнил историю своей семьи и подробно описал все события в мировой политике, предшествовавшие нападению фашистской Германии на СССР.