Украинская власть использует СБУ, чтобы следить за своими политическими конкурентами и мониторить бизнес-информацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший депутат Верховной Рады Олег Царев

«СБУ отличается от ФСБ. СБУ — это глаза и уши действующей власти. А ФСБ — это не только глаза и уши, это еще очень длинные руки и острые зубы. Всегда власть на Украине использовала СБУ, чтобы следить за своими политическими конкурентами, мониторить бизнес-информацию (наружка, прослушка и все остальное). Начальник Cлужбы безопасности Украины, какой бы президент ни был, каждый день кладет ему на стол папочку, где собрана самая важная информация о том, что СБУ отследила накануне», — сказал собеседник издания.

Олег Царев о том, кто в окружении Зеленского работает на ЦРУ © РИА Новости, Нина Зотина Валентин Наливайченко, который руководил СБУ в 2014-2015 годах, подробно докладывал в американское посольство о коррупционных схемах Петра Порошенко, поэтому тот приложил все усилия, чтобы заменить его на более лояльного Василия Грицака.

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