Жесткие действия президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении его конкурентов на предстоящих выборах главы государства не имеют рациональных причин, рассказал политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: Жесткие действия Лукашенко против оппозиции — спецоперация Запада © РИА Новости, Нина Зотина

«С моей точки зрения его действия абсолютно немотивированы, и складывающаяся в Белоруссии ситуация с выборами, с избирательным процессом, никаким образом не побуждала Лукашенко к таким жестким действиям», — подчеркнул Ищенко.

Эксперт отметил, что единственное объяснение этому он видит в том, что окружение Лукашенко убедило главу государства «в том, что действительно ему именно Москва готовит после выборов Майдан, и он пытался работать на упреждение».

При этом Лукашенко угодил в ловушку, так как, во-первых, Россия в ситуацию с белорусскими выборами не вмешивается вообще, а во-вторых, нынешние действия Минска ведут к резкому ухудшению отношений Лукашенко с Россией, подчеркнул Ищенко.