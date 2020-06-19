Заинтересованные внешнеполитические игроки дали понять президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что он не сможет успешно проводить политику многовекторности, рассказал политолог Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Ранее посол Европейского союза в Белоруссии Дирк Шубель выразил обеспокоенность политическими преследованиями в Белоруссии.

«То, что Европейский союз решил сделать заявление по белорусскому направлению, говорит о том, что усидеть на двух стульях Лукашенко не удастся», — сказал Абзалов.

Абзалов: Лукашенко будет непросто передать власть в Белоруссии своим родственникам © РИА Новости, Владимир Трефилов

Белорусский лидер также пытается взаимодействовать с европейскими коллегами и с Китаем, добавил Абзалов.

Но, как показывает практика, это не особо получается, хотя бы потому, что выборы в Белоруссии всегда были вызовом для европейских политиков, которые рассчитывали на то, что Лукашенко будет дрейфовать в сторону ЕС от Москвы, констатировал эксперт.