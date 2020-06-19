«Когда они обещали ему Майдан, судьбу Чаушеску (генеральный секретарь Румынской коммунистической партии, расстрелянный в 1989 году по приговору трибунала. — Ред.), когда обещали прийти в «гости» в его резиденцию? Понятно, что, играя в такую игру с властями, государством и правителем, которого они сами называют авторитарным лидером, можно получить симметричный ответ», — рассказал Александр Шпаковский.
В четверг, 18 июня, претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико задержали «из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления».
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