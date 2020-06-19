Стиль правления президента Александра Лукашенко достаточно жесткий, поэтому его оппоненты напрасно ждут от него какой-то слабости. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал белорусский политолог Александр Шпаковский

Шпаковский: Белорусская оппозиция, угрожая Лукашенко, получает симметричный ответ © РИА Новости, Владимир Трефилов Чаушеску (генеральный секретарь Румынской коммунистической партии, расстрелянный в 1989 году по приговору трибунала. — Ред.), когда обещали прийти в «гости» в его резиденцию? Понятно, что, играя в такую игру с властями, государством и правителем, которого они сами называют авторитарным лидером, можно получить симметричный ответ», — рассказал Александр Шпаковский.

В четверг, 18 июня, претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико задержали «из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления».

Полностью интервью можно прочитать здесь.