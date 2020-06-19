Атаки на качество работы Владимира Зеленского и его команды ведутся с разных сторон, но в первую очередь яростно заинтересован в дискредитации президента Петр Порошенко. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по безопасности Сергей Шабовта

«Вялые попытки ГБР и прокуратуры его преследовать только поднимают градус желания Порошенко получить реванш и восстановить себя во власти. Это самая монолитная фигура, так как, оценивая другие политические силы, можно сказать, что они по большей части крикуны на политическом Олимпе», — объяснил собеседник издания.

Эксперт Шабовта о «жучках» в кабинете Баканова: Это провокация, направленная против Зеленского © Facebook, Сергей Шабовта Александр Дубинский 16 июня сообщил, что в кабинете главы СБУ Ивана Баканова обнаружили три прослушивающих устройства. Еще один «жучок» якобы был установлен в автомобиле жены главы украинской спецслужбы. Однако позднее СБУ опровергла эту информацию.

По словам Сергея Шабовты, подобная возня вокруг Ивана Баканова преследует цель добиться отставки главы СБУ, которого с президентом Зеленским связывает давняя теплая дружба.

Полностью интервью можно прочитать здесь.