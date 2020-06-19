«А в Киеве может быть два варианта: или еще один американский Майдан, или русский. Но русский майдан невозможен, потому что Россия в эти игры не играет, тем более в Киеве. А американский возможен, если учесть, что есть две Америки: демократическая и республиканская. «Демократический» уже был, теперь можно ждать «республиканский», но думаю, что это маловероятно», — объяснил собеседник издания.
По его словам, все эти разговоры о Майдане — только разговоры и апелляции, во многом сознательные, к легенде о Майдане как к спонтанному волеизъявлению людей, которое изменило движение истории.
Миф играет очень важную роль, но только когда вписывается в объективные процессы, которые финансируются, подпитываются и управляются, добавил Павел Рудяков.
Полностью интервью можно прочитать здесь.