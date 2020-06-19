«Цветная революция» — это затратная и непростая технология, рассказал в интервью изданию Украина.ру директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

«А в Киеве может быть два варианта: или еще один американский Майдан, или русский. Но русский майдан невозможен, потому что Россия в эти игры не играет, тем более в Киеве. А американский возможен, если учесть, что есть две Америки: демократическая и республиканская. «Демократический» уже был, теперь можно ждать «республиканский», но думаю, что это маловероятно», — объяснил собеседник издания.

Рудяков: Стерненко и его окружение контролируют внешние силы, хотя он и замазан кровью © РИА Новости, Нина Зотина

Миф играет очень важную роль, но только когда вписывается в объективные процессы, которые финансируются, подпитываются и управляются, добавил Павел Рудяков.

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