За все годы через батальон «Восток», самый профессиональный отряд ополченцев 2014 года, превратившийся в строевую часть, прошли более восьми тысяч бойцов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший глава Совета безопасности ДНР, создатель батальона «Восток» Александр Ходаковский

Александр Ходаковский: Мы даем бойцам больше шансов выжить © предоставлено Александром Ходаковским

Если опыт ветеранов подразделения будет востребован, на базе одной из воинских частей можно будет обучать до 500 человек ежемесячно. Гражданин республики, желающий стать резервистом, должен прежде всего стать на воинский учет.

«Надо понимать, что время дилетантских подходов прошло, что мы не клуб любителей стрелкового оружия, мы готовим мобилизационный ресурс. Мы сознательно сделали эту информацию доступной. Надо, чтобы люди понимали, хотят они вернуться или нет? А мы будем понимать, на кого можем рассчитывать. Что касается вашего вопроса о гражданских, то есть новичках. Это молодые люди, воспитанные в республике за шесть лет её существования», — рассказал Александр Ходаковский.

По инициативе Ходаковского на базе батальона «Восток» прошли сборы для резервистов ДНР, которые готовы стать в строй, если Украина предпримет наступление на народные республики Донбасса.

Полностью интервью можно прочитать здесь.