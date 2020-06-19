По его словам, многие из них планируют снова принять участие в боях, если возникнет необходимость.
Если опыт ветеранов подразделения будет востребован, на базе одной из воинских частей можно будет обучать до 500 человек ежемесячно. Гражданин республики, желающий стать резервистом, должен прежде всего стать на воинский учет.
«Надо понимать, что время дилетантских подходов прошло, что мы не клуб любителей стрелкового оружия, мы готовим мобилизационный ресурс. Мы сознательно сделали эту информацию доступной. Надо, чтобы люди понимали, хотят они вернуться или нет? А мы будем понимать, на кого можем рассчитывать. Что касается вашего вопроса о гражданских, то есть новичках. Это молодые люди, воспитанные в республике за шесть лет её существования», — рассказал Александр Ходаковский.
По инициативе Ходаковского на базе батальона «Восток» прошли сборы для резервистов ДНР, которые готовы стать в строй, если Украина предпримет наступление на народные республики Донбасса.
Полностью интервью можно прочитать здесь.